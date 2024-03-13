Гулевич (Копыл) Ксения Александровна
Место рожденияс. Александровка, Варненский р-н, Челябинская обл.
Дата рождения14.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1990
с. Александровка, Варненский р-н, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
18.05.2008
Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
06.02.2010
Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
08.04.2015
с. Лазурный, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
17.10.2017
Челябинск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно