Гулевич (Копыл) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулевич (Копыл) Ксения Александровна

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Место рождения

с. Александровка, Варненский р-н, Челябинская обл.

Дата рождения

14.02.1990

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1990

Отец: Копыл Александр Петрович

Мать: Копыл Валентина Гавриловна

с. Александровка, Варненский р-н, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
18.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулевич Иван Николаевич

Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
06.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулевич Иван Николаевич

Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
08.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулевич Иван Николаевич

с. Лазурный, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
17.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулевич Иван Николаевич

Челябинск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулевич Иван Николаевич

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