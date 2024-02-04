Бурдастых Феоктист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдастых Феоктист

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдастых Антон Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдастых Иван Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Бурдастых Ларион Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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