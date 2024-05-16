Варваринская Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1866
Сын: Варваринский Николай Викторович
Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович
Муром
Рождение ребёнка
21.02.1868
Сын: Варваринский Сергей Викторович
Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович
г Муром
Рождение ребёнка
05.02.1878
Дочь: (Варваринская) Александра Викторовна
Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович
г Муром
Рождение ребёнка
23.01.1880
Сын: Варваринский Григорий Викторович
Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович
г Муром
Смерть
Неизвестно