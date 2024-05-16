Варваринская Любовь Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Варваринская Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варваринский Виктор Евфимович

Рождение ребёнка
11.10.1866

Сын: Варваринский Николай Викторович

Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович

Муром
Рождение ребёнка
21.02.1868

Сын: Варваринский Сергей Викторович

Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович

г Муром
Рождение ребёнка
05.02.1878

Дочь: (Варваринская) Александра Викторовна

Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович

г Муром
Рождение ребёнка
23.01.1880

Сын: Варваринский Григорий Викторович

Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович

г Муром
Смерть
Неизвестно

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