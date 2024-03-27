(Исаева) Нафися
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1917
Дата смерти08.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
Мать: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
03.03.1938
Дочь: Хакимова Таифя Яфиловна
Отец ребёнка: Яхья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яхья
Смерть
08.02.1982