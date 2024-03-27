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(Исаева) Нафися

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1917

Дата смерти

08.02.1982

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

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Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

Мать: Исаева Танзиля

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
03.03.1938

Дочь: Хакимова Таифя Яфиловна

Отец ребёнка: Яхья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яхья

Смерть
08.02.1982
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