Лимонова Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лимонов Роман Петров
Отец ребёнка: Лимонов Петр Кириллович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Лимонов Петр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно