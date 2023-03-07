Лимонова Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимонова Евдокия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Лимонов Роман Петров

Отец ребёнка: Лимонов Петр Кириллович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Лимонов Петр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонов Петр Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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