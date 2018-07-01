Юсипова (Ядгарова) Эвелина
Место рожденияКемеровская обл.
Дата рождения18.05.1985
Дата смерти?.07.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.09.2009
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.2018
Причина смерти: Болезнь