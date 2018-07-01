Юсипова (Ядгарова) Эвелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсипова (Ядгарова) Эвелина

Место рождения

Кемеровская обл.

Дата рождения

18.05.1985

Дата смерти

?.07.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.09.2009

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.2018
Причина смерти: Болезнь

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