Флеер (Флеер) Сарра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер (Флеер) Сарра Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1830 и 1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Флеер Иосиф Львович

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из справки в деле «По вопросу о правѣ жительства въ гор. Томскѣ Сарры Іоселевой Флееръ», датируемой февралем 1911 года, где указан возраст 47 лет. | ГАТО Томск - Государственны... Показать все
Смерть
Неизвестно
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