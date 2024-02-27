Флеер (Флеер) Сарра Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Флеер Иосиф Львович
Дата рождения вычислена из справки в деле «По вопросу о правѣ жительства въ гор. Томскѣ Сарры Іоселевой Флееръ», датируемой февралем 1911 года, где указан возраст 47 лет. | ГАТО Томск - Государственны... Показать все
Смерть
Неизвестно