Крупичев Василий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупичев Василий Павлов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупичев Павел Петров

Мать: Крупичева Пелагея Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Смерть
Неизвестно
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