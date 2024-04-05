Pr.V. Kania Biernacka (Lewandowska) Józefa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1881
Муж: Biernacki Jan
Рождение ребёнка
17.05.1884
Сын: Biernadzki Jan
Отец ребёнка: Biernacki Jan
Рождение ребёнка
03.08.1885
Сын: Biernacki Wiktor
Отец ребёнка: Biernacki Jan
Смерть
Неизвестно