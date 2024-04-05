Pr.V. Kania Biernacka (Lewandowska) Józefa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pr.V. Kania Biernacka (Lewandowska) Józefa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

1884 г.р.
1885 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1881

Муж: Biernacki Jan

Рождение ребёнка
17.05.1884

Сын: Biernadzki Jan

Отец ребёнка: Biernacki Jan

Рождение ребёнка
03.08.1885

Сын: Biernacki Wiktor

Отец ребёнка: Biernacki Jan

Смерть
Неизвестно

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