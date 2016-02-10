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Инкин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1938

Дата смерти

10.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1938

Отец: Инкин Иван

Мать: Константинова (Кирсанова) Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2016

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