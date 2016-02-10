Инкин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1938
Дата смерти10.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2016