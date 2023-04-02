Артюх Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюх Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артюх Анатолий Станиславович

Мать: Артюх Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волченко Нина Вткторовна

Отец ребёнка: Волченко Виктор Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейник Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Олейник Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейник Любовь Геннадьевна

Отец ребёнка: Олейник Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волченко Виктор Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейник Геннадий Николаевич

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