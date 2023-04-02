Артюх Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волченко Нина Вткторовна
Отец ребёнка: Волченко Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейник Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Олейник Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейник Любовь Геннадьевна
Отец ребёнка: Олейник Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно