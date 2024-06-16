Воробьëва Гликерия Алексеевна Около 1683 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьëва Гликерия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1683 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьëв Веденей Герасимов

Рождение ребёнка
С 1716 по 1718 ст.

Сын: Воробьëв Андрей Веденеев

Отец ребёнка: Воробьëв Веденей Герасимов

Обросцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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