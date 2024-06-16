Воробьëва Гликерия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1683 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1716 по 1718 ст.
Отец ребёнка: Воробьëв Веденей Герасимов
Обросцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно