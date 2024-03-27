Исайчева (Дындова) Матрёна Михайловна
Место рожденияпос. Сорокамыш, Буинский район, Татарстан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
25.02.1928
Рождение ребёнка
06.12.1934
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
22.08.1940
Смерть
Неизвестно