Исайчева (Дындова) Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсайчева (Дындова) Матрёна Михайловна

Исайчева (Дындова) Матрёна Михайловна

Место рождения

пос. Сорокамыш, Буинский район, Татарстан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исайчев Димитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исайчев Димитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
25.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исайчев Димитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
06.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исайчев Димитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исайчев Димитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
22.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исайчев Димитрий Георгиевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.