Pęchracka,Stanek (Dębek) Antonina Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Pęchracka,Stanek (Dębek) Antonina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stanek Antoni

Рождение ребёнка
19.02.1820

Дочь: Kurak (Pęchracka) Konstancja

Отец ребёнка: Pęchracki Roch

Ruskołęki/Andrzejewo akt 104/1820
Смерть
Неизвестно

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