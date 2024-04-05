Pęchracka,Stanek (Dębek) Antonina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Stanek Antoni
Рождение ребёнка
19.02.1820
Дочь: Kurak (Pęchracka) Konstancja
Отец ребёнка: Pęchracki Roch
Ruskołęki/Andrzejewo akt 104/1820
Смерть
Неизвестно