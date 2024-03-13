(Styers) Lucy Pearl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Styers) Lucy Pearl

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Styers Thomas Walter

Мать: ?

Смерть
1938
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