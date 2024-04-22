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Окуловский Стефан Игнатьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

31.07.1914

Дата смерти

29.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1914

Отец: Окуловский Игнатий Петров

Мать: Окуловская Александра Романова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 36 об. – 37 Р62. 31 июля (03 августа). Стефан Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Игнатий Петров Акуловский и законная жена его Александра... Показать все
Смерть
29.04.1915
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 79 об. – 80 У29. 29 (30) апреля Д.Ожогиной кр. Игнатия Петрова Окуловского сын Стефан, 9 мес., от кори.
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