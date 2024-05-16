Гладинкова (Хайлова) Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гладинкова (Хайлова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайлов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладинков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладинков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладинков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладинков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладинков Яков

Рождение ребёнка
25.10.1918

Дочь: Сусова (Гладинкова) Анна

Отец ребёнка: Гладинков Яков

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