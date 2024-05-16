Гладинкова (Хайлова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайлов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладинков Яков
Рождение ребёнка
25.10.1918
Дочь: Сусова (Гладинкова) Анна
Отец ребёнка: Гладинков Яков