Кокорев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1917

Дата смерти

28.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917

Отец: Кокорев Кузьма

Мать: Кокорева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Анатолий

Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Александр

Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна

Рождение ребёнка
09.01.1941

Сын: Кокорев Николай

Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.07.1946

Сын: Кокорев Петр

Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
28.01.1982

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