Кокорев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1917
Дата смерти28.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: Кокорев Кузьма
Мать: Кокорева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорев Анатолий
Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорев Александр
Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна
Рождение ребёнка
09.01.1941
Сын: Кокорев Николай
Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
11.07.1946
Сын: Кокорев Петр
Мать ребёнка: Кокорева (Миронова) Анна
Рождение ребёнка
18.02.1956
Смерть
28.01.1982