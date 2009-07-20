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Сульгин Даниил Витальевич
Сульгин Даниил Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.2009
Пол
Мужской
Отец
Сульгин Виталий Игоревич
1985 г.р.
Мать
Сульгина (Клименчук) Татьяна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.2009
Отец:
Сульгин Виталий Игоревич
Мать:
Сульгина Татьяна
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