Скиба Иулиания Иродионова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пересунько (Скиба) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Скиба Симеон Пркопьевич
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Дочь: (Пересунько) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Скиба Симеон Пркопьевич
Смерть
Неизвестно