Скиба Иулиания Иродионова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скиба Иулиания Иродионова

Место рождения

Беседка, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пересунько (Скиба) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Скиба Симеон Пркопьевич

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Дочь: (Пересунько) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Скиба Симеон Пркопьевич

Беседка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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