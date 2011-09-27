Тулякова-Снегирева Римма Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1924
Дата смерти27.09.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Тулякова-Попова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Туляков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1952
Дочь: Тулякова-Таракина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Туляков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1954
Отец ребёнка: Туляков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1957
Дочь: Тулякова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Туляков Иван Михайлович
Смерть
27.09.2011