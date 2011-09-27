Тулякова-Снегирева Римма Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулякова-Снегирева Римма Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1924

Дата смерти

27.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Тулякова-Попова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Туляков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
03.11.1952

Дочь: Тулякова-Таракина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Туляков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
17.09.1954

Сын: Туляков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Туляков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1957

Дочь: Тулякова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Туляков Иван Михайлович

Смерть
27.09.2011
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