Александрова (Денисова) София Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Денисова) София Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1879

Дата смерти

05.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1879

Отец: Денисов Тимофей Федоров

Мать: Денисова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Александрова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
14.01.1901

Сын: Александров Борис Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Александров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1903

Сын: Александров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.01.1909

Дочь: Буканова (Александрова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович

Смерть
05.05.1953

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