Александрова (Денисова) София Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1879
Дата смерти05.05.1953
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Александрова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1901
Сын: Александров Борис Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1902
Сын: Александров Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1903
Сын: Александров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1909
Дочь: Буканова (Александрова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Михайлович
Смерть
05.05.1953