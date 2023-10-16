Михайлова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1982

Отец: Яковлев Александр Борисович

Мать: Яковлева Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
20.12.2014

Дочь: Михайлова Мария Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.08.2018

Сын: Михайлов Павел Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.08.2018

Сын: Михайлов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Александр Сергеевич

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