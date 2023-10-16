Михайлова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1982
Рождение ребёнка
20.12.2014
Дочь: Михайлова Мария Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.2018
Сын: Михайлов Павел Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.2018
Сын: Михайлов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно