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(Милашевская) Нина Александровна
(Милашевская) Нина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.1950
Пол
Женский
Отец
Милашевский Александр Игнатьевич
1923 г.р.
Мать
Милашевская (Вьялкина) Зоя Васильевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950
Отец:
Милашевский Александр Игнатьевич
Мать:
Милашевская Зоя Васильевна
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