Шафранская (Виленская-Розенфельд) Полина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафранская (Виленская-Розенфельд) Полина Борисовна

Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

19.06.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1931

Отец: Виленский Борис Петрович

Мать: не указана

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Эвакуация
Около 1942
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=ru&itemId=10373431, Хопёрский р-н, центр к-го станица Михайловская
Рождение ребёнка
21.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафранский Самуил Маркович

Смерть
Неизвестно
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