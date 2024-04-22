Шафранская (Виленская-Розенфельд) Полина Борисовна
Место рождения
Дата рождения19.06.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1931
Отец: Виленский Борис Петрович
Эвакуация
Около 1942
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=ru&itemId=10373431, Хопёрский р-н, центр к-го станица Михайловская
Рождение ребёнка
21.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шафранский Самуил Маркович
Смерть
Неизвестно