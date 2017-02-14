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Дружинин Платон Сергеевич
Дружинин Платон Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.2017
Пол
Мужской
Отец
Дружинин Сергей Викторович
1984 г.р.
Мать
Давыданова Елена Анатольевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2017
Отец:
Дружинин Сергей Викторович
Мать:
Давыданова Елена Анатольевна
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