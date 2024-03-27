Биккузин Гиндулла Шагитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биккузин Гиндулла Шагитович

Место рождения

с. Юмагузино Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1926

Дата смерти

16.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Биккузин Шагидула Фазлеевич

Мать: Биккузина Канзафар Байрамгалеевна

с. Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65264006/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati400297146/
Смерть
16.03.1945
Венгрия, венгро-австрийская граница
Причина смерти: умер от ран
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