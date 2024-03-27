Биккузин Гиндулла Шагитович
Место рожденияс. Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1926
Дата смерти16.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
с. Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65264006/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati400297146/
Смерть
16.03.1945
Венгрия, венгро-австрийская граница
Причина смерти: умер от ран