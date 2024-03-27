Юсупов Мухаммят
Место рожденияАктуково
Дата рождения12.11.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1914
Отец: Сяйдяшев Юсип
Мать: Сабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Юсипов Мухаммят красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1914 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Воинская часть 225 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1954
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно