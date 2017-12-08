Горских Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1957
Дата смерти08.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1957
Отец: Горских Павел Иванович
Мать: Горских Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.01.1974
Дочь: Горских Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
10.12.1977
Дочь: Горских Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Бубнов Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2017