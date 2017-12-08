Горских Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горских Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1957

Дата смерти

08.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1957

Отец: Горских Павел Иванович

Мать: Горских Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.01.1974

Дочь: Горских Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.12.1977

Дочь: Горских Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Бубнов Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Виктор Алексеевич

Смерть
08.12.2017
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