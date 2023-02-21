Каменщикова (Климова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти08.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Климов Павел
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Митрофанова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович
Рождение ребёнка
11.01.1898
Дочь: Белова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Рынина Мария Петровна
Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Каменщиков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович
Рождение ребёнка
17.11.1915
Дочь: Малинина Анна Петровна
Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович
д. Сысоево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1968