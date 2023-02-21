Каменщикова (Климова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменщикова (Климова) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

08.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Климов Павел

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Митрофанова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович

Рождение ребёнка
11.01.1898

Дочь: Белова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович

Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Рынина Мария Петровна

Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Каменщиков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Каменщиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович

Рождение ребёнка
17.11.1915

Дочь: Малинина Анна Петровна

Отец ребёнка: Каменщиков Петр Антонович

д. Сысоево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменщиков Петр Антонович

Смерть
08.04.1968
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