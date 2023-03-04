Зеленина (Тюлкина) Мария Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1862 ст.
МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 23 года невеста 18 лет из дер. Большая Булдачиха крест. Пантелемона Тюлькина дочь. поруч. по женеху дер. Кислицкой крест. Дорофей Данилов, Семёон Гуриев, а по ... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.
Сын: Зеленин Калерий Евсегниев
Отец ребёнка: Зеленин Евсентий Иванович
Смерть
После 1868