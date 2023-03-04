Зеленина (Тюлкина) Мария Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Тюлкина) Мария Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1862 ст.

Муж: Зеленин Евсентий Иванович

МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 23 года невеста 18 лет из дер. Большая Булдачиха крест. Пантелемона Тюлькина дочь. поруч. по женеху дер. Кислицкой крест. Дорофей Данилов, Семёон Гуриев, а по ... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.

Сын: Зеленин Калерий Евсегниев

Отец ребёнка: Зеленин Евсентий Иванович

Смерть
После 1868

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