Козлов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1806
Дата смерти1858
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1806
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1835 ст.
Дочь: Толстая (Козлова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Козлова (Кроткова) Анна Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
9 марта 1835 г. в Москве в доме отставного гвардии поручика Николаея Николаевича Кроткова у живущего зятя его Ямбургского уланского полка штаб-ротмистра Александра Дмитриева Козлова и законной его жен... Показать все
Смерть
1858