Козлов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Александр Дмитриевич

Козлов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1806

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1806

Отец: Козлов Дмитрий Николаевич

Мать: Козлова (Лунина) Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Кроткова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
09.03.1835 ст.

Дочь: Толстая (Козлова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Козлова (Кроткова) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
9 марта 1835 г. в Москве в доме отставного гвардии поручика Николаея Николаевича Кроткова у живущего зятя его Ямбургского уланского полка штаб-ротмистра Александра Дмитриева Козлова и законной его жен... Показать все
Смерть
1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.