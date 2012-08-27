Маркова (Филимонова) Анна Васильевна
Место рожденияГородище
Дата рождения27.09.1930
Дата смерти27.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1930
Городище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маркова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Марков Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Василий Федорович
Горький
Рождение ребёнка
16.08.1960
Отец ребёнка: Марков Василий Федорович
Смерть
27.08.2012