Маркова (Филимонова) Анна Васильевна 27.09.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркова (Филимонова) Анна Васильевна

Место рождения

Городище

Дата рождения

27.09.1930

Дата смерти

27.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1930

Отец: Филимонов Василий Васильевич?

Мать: Филимонова (Журавлева) Екатерина Арсентьевна

Городище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маркова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Марков Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Василий Федорович

Рождение ребёнка
31.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Василий Федорович

Горький
Рождение ребёнка
16.08.1960

Сын: Марков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Марков Василий Федорович

Смерть
27.08.2012

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