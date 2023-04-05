Чуркина Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Чуркин Савелий Родионович

Отец ребёнка: Чуркин Родион Игнатович

Рождение ребёнка
1721

Сын: Чуркин Зот Родионов

Отец ребёнка: Чуркин Родион Игнатович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Чуркин Авдей Родионович

Отец ребёнка: Чуркин Родион Игнатович

Смерть
Неизвестно
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