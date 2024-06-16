Козлова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1908
Дата смерти22.03.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1908
Рождение ребёнка
27.03.1931
Дочь: Крикун (Молчанова) Лия Григорьевна
Отец ребёнка: Молчанов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.03.1938
Дочь: Молчанова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.09.1940
Сын: Молчанов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Молчанов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.05.1945
Сын: Молчанов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.05.1945
Дочь: Молчанова Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.12.1950
Сын: Молчанов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.03.1985