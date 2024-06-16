Козлова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Анна Сергеевна

Козлова Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1908

Дата смерти

22.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1908

Отец: Козлов Сергей Флегонтович

Мать: Махина Клавдия Евлампиевна

Рождение ребёнка
27.03.1931

Дочь: Крикун (Молчанова) Лия Григорьевна

Отец ребёнка: Молчанов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.03.1938

Дочь: Молчанова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.09.1940

Сын: Молчанов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Молчанов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.05.1945

Сын: Молчанов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.05.1945

Дочь: Молчанова Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.12.1950

Сын: Молчанов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.03.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.