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Ельцов Сергей Яковлевич

Место рождения

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ельцов Яков

Мать: не указана

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельцова Акулина (Акилина) Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельцова Мелания Ефимовна

Рождение ребёнка
24.06.1895

Дочь: (Ельцова) Февронья (Феврония) Сергеевна

Мать ребёнка: Ельцова Акулина (Акилина) Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Синклитикия Захаровна Тренина, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
28.08.1898

Дочь: (Ельцова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Ельцова Мелания Ефимовна

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Александра Ивановна Ельцова, крестьянская девица д. Дмитриево
Рождение ребёнка
09.06.1907

Сын: Ельцов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Ельцова Акулина (Акилина) Ефимовна

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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