Ельцов Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ельцов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ельцова Мелания Ефимовна
Рождение ребёнка
24.06.1895
Дочь: (Ельцова) Февронья (Феврония) Сергеевна
Мать ребёнка: Ельцова Акулина (Акилина) Ефимовна
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Синклитикия Захаровна Тренина, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
28.08.1898
Дочь: (Ельцова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Ельцова Мелания Ефимовна
Воспреемник Александра Ивановна Ельцова, крестьянская девица д. Дмитриево
Рождение ребёнка
09.06.1907
Мать ребёнка: Ельцова Акулина (Акилина) Ефимовна
Смерть
Неизвестно