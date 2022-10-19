Хераскова (Хераскова) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хераскова (Хераскова) Софья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Херасков Пётр Матвеевич

Мать: Хераскова (Графиня Девиер) Елисавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова (графиня Девиер) N.

Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланевская-Волк (графиня Девиер) Вера Михайловна

Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович

Бракосочетание
1808

Муж: гр. Девиер Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
14.07.1809

Сын: Девиер Александр Михайлович

Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
22.10.1817

Сын: граф Девиер Сергей Михайлович

Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
06.04.1824

Сын: Девиер Константин Михайлович

Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович

Смерть
1830

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