Хераскова (Хераскова) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова (графиня Девиер) N.
Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланевская-Волк (графиня Девиер) Вера Михайловна
Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович
Бракосочетание
1808
Рождение ребёнка
14.07.1809
Сын: Девиер Александр Михайлович
Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1817
Сын: граф Девиер Сергей Михайлович
Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1824
Сын: Девиер Константин Михайлович
Отец ребёнка: гр. Девиер Михаил Михайлович
Смерть
1830