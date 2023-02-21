Кургузова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургузова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Кургузов Николай Петрович

Мать: Кургузова Валентина

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