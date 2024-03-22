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Татьяна Ильина

Место рождения

Варзи-Омга средняя, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Варзи-Омга средняя, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Анна Петрова (Бенчурина)

Отец ребёнка: Пётр Павлов (Акчурин)

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1760

Муж: Пётр Павлов (Акчурин)

взята той же сотни из деревни По речке Варзе из вотячек
Смерть
Неизвестно
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