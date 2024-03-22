Татьяна Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Анна Петрова (Бенчурина)
Отец ребёнка: Пётр Павлов (Акчурин)
Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1760
взята той же сотни из деревни По речке Варзе из вотячек
Смерть
Неизвестно