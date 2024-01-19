(Мартиненко) Марфа Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартиненко) Марфа Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1808 по 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1832 г.р.
1843 г.р.

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1808 по 1809

Отец: Мартиненко Семен Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожденный
Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 257
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожденная
Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638
Смерть
Неизвестно

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