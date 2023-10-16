Вьялкина Антонида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1931
Дочь: Артемова Роза Ивановна
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Никитович
Рождение ребёнка
05.12.1933
Сын: Вьялкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Никитович
Рождение ребёнка
05.03.1936
Сын: Вьялкин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Никитович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно