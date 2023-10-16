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Вьялкина Антонида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1931

Дочь: Артемова Роза Ивановна

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Никитович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.12.1933

Сын: Вьялкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Никитович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1936

Сын: Вьялкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Никитович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Развод
Неизвестно

Муж: Вьялкин Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Иван Никитович

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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