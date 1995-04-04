Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина) 05.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1909

Дата смерти

04.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1909

Отец: Грязнов Михаил

Мать: Грязнова (Сучкова) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Василий

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шарапов Василий

Отец ребёнка: Шарапов Василий

Рождение ребёнка
04.04.1929

Дочь: Железцова (Шарапова) Александра

Отец ребёнка: Шарапов Василий

Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
04.04.1995

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