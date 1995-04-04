Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1909
Дата смерти04.04.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1909
Отец: Грязнов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарапов Василий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шарапов Василий
Отец ребёнка: Шарапов Василий
Рождение ребёнка
04.04.1929
Дочь: Железцова (Шарапова) Александра
Отец ребёнка: Шарапов Василий
Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
04.04.1995