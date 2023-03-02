(Сердюк) Федосья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1891
Дата смерти27.02.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1891
Отец: Сердюк Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
06.06.1914
Дочь: Марфа Прокопьевна
Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Омельченко Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович
Рождение ребёнка
02.08.1928
Сын: Омельченко Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович
Рождение ребёнка
06.08.1932
Сын: Омельченко Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
12.11.1934
Сын: Омельченко Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1961
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище