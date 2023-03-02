(Сердюк) Федосья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сердюк) Федосья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1891

Дата смерти

27.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1891

Отец: Сердюк Филипп Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1914

Дочь: Марфа Прокопьевна

Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович

Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Омельченко Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович

Рождение ребёнка
02.08.1928

Сын: Омельченко Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович

Рождение ребёнка
06.08.1932

Сын: Омельченко Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
12.11.1934

Сын: Омельченко Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Омельченко Прокопий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельченко Прокопий Антонович

Смерть
27.02.1961
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище
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