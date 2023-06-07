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Ирина Назарова
Ирина Назарова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Назар Антипов
1720 г.р.
Мать
Фекла Захарова
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Назар Антипов
Мать:
Фекла Захарова
Смерть
Неизвестно
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