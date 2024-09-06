Горохова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохова Анна Николаевна

Горохова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Вячеслав Иванович

Смерть
Неизвестно

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