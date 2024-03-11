Лесникова (Молодожёнова) Фаина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Лесников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мыльникова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Лесников Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесников Анатолий
Смерть
Неизвестно