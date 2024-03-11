Лесникова (Молодожёнова) Фаина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова (Молодожёнова) Фаина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молодожёнов Кузьма Ильич

Мать: Молодожёнова Акулина Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Лесников Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мыльникова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Лесников Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Анатолий

Смерть
Неизвестно
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