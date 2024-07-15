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Луговой Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
31.10.1882 ст.

Жена: Луговая (Котенко) Феодосия Петровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
30.09.1883 ст.

Сын: Луговой Петр Васильевич

Мать ребёнка: Луговая (Котенко) Феодосия Петровна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GK-1?i=381&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.02.1887 ст.

Сын: Луговой Федор Васильевич

Мать ребёнка: Луговая (Котенко) Феодосия Петровна

Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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