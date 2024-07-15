Луговой Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1882 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
30.09.1883 ст.
Мать ребёнка: Луговая (Котенко) Феодосия Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GK-1?i=381&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.02.1887 ст.
Мать ребёнка: Луговая (Котенко) Феодосия Петровна
Смерть
Неизвестно