Максимовых Тимофей Федоров
Место рожденияМалмыжский уезд Вятской губернии
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смерти03.04.1891 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.
Отец: Максимовых Федор
Мать: не указана
Место рождения по переписи детей 1897 года
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Сын: Максимовых Кирилл Тимофеев
Мать ребёнка: Максимовых Домна Фирсова
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/7386 https://rodnaya-vyatka.ru/places/77520 Место рождения указано в соответствии с переписными листами 1897 года
Смерть
03.04.1891 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Умер в 72 года натурально