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Максимовых Тимофей Федоров

Место рождения

Малмыжский уезд Вятской губернии

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

03.04.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЦ
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Место
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Рождение
Около 1818 ст.

Отец: Максимовых Федор

Мать: не указана

Место рождения по переписи детей 1897 года
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Максимовых Кирилл Тимофеев

Мать ребёнка: Максимовых Домна Фирсова

https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/7386 https://rodnaya-vyatka.ru/places/77520 Место рождения указано в соответствии с переписными листами 1897 года
Смерть
03.04.1891 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Умер в 72 года натурально

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