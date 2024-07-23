Шаров Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья (Агафья) Степановна

Мать ребёнка: Шарова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашов София Степановна

Мать ребёнка: Шарова ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шаров Никита Степанович

Мать ребёнка: Шарова ?

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Шаров Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Шарова ?

Красноярский край, Идринский р-н, с. М-Хабык

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