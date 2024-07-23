Шаров Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья (Агафья) Степановна
Мать ребёнка: Шарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашов София Степановна
Мать ребёнка: Шарова ?
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Шарова ?
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Шарова ?
Красноярский край, Идринский р-н, с. М-Хабык