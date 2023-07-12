Хлудеева (Пирожкова) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлудеева (Пирожкова) Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Пирожков Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1900 ст.

Муж: Хлудеев Петр Никифорович

Колдыбай, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.03.1901

Сын: Хлужеев Евфимий Петрович

Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Хлудеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
30.07.1906

Дочь: Хлудеева Юлита Петровна

Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
24.04.1908 ст.

Сын: Хлудеев Семен Петрович

Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хлудеев Емельян Петрович

Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.

Дочь: Хлудеева Анисия Петровна

Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
07.04.1918

Сын: Хлудеев Василий Петрович

Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
18.08.1920

Сын: Хлудеев Павел Петрович

Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович

Смерть
Неизвестно
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