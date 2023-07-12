Хлудеева (Пирожкова) Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: Пирожков Максим
Бракосочетание
12.05.1900 ст.
Колдыбай, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.03.1901
Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
06.01.1904
Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
30.07.1906
Дочь: Хлудеева Юлита Петровна
Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
24.04.1908 ст.
Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.
Дочь: Хлудеева Анисия Петровна
Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
07.04.1918
Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
18.08.1920
Отец ребёнка: Хлудеев Петр Никифорович
Смерть
Неизвестно